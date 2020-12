Legende: War's das mit der NHL? Ilja Kowaltschuk imago images

Eishockey: Kowaltschuk zu Omsk

Flügelstürmer Ilja Kowaltschuk wechselt von der NHL in die KHL zu Avangard Omsk. Der 37-jährige Russe, der zuletzt für die Washington Capitals auflief, unterzeichnete beim Ex-Klub des Schweizers Sven Andrighetto einen Zweijahres-Vertrag. In der NHL gelangen dem Nummer-1-Draft von 2001 in 926 Spielen 876 Skorerpunkte.

Football: Kamara mit NFL-Rekord

Alvin Kamara hat in der NFL einen 91 Jahre alten Rekord egalisiert. Beim 52:33-Sieg der New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings lief der 25-jährige Running Back zu 6 Touchdowns. 6 Lauf-Touchdowns in einem Spiel waren zuvor nur Ernie Nevers von den Chicago Cardinals im Jahr 1929 gelungen. Eine historische Marke stellte auch Drew Brees auf. Der 41-jährige Quarterback der Saints übertraf als erster Spielmacher in der NFL-Geschichte die Grenze von 80'000 Yards.

Basketball: Lakers zeigen Zähne

Die Los Angeles Lakers haben ihre 2. Partie der NBA-Saison mit 138:115 gegen die Dallas Mavericks gewonnen. Beim Titelverteidiger überzeugten die Superstars Anthony Davis und LeBron James mit 28 respektive 22 Punkten. Zum Saisonauftakt hatten die Lakers gegen die LA Clippers verloren.