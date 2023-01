NHL: Chicagos Kurashev trifft und siegt

Philipp Kurashev hat in der Nacht auf Montag sein 5. Saisontor erzielt. Der 23-jährige Stürmer von Chicago veredelte im Mitteldrittel ein tolles Zuspiel des deutschen Rookies Lukas Reichel zur 3:1-Führung gegen die Calgary Flames. Die Blackhawks setzten sich am Ende mit 4:3 nach Verlängerung durch und feierten damit ein seltenes Erfolgserlebnis. Trotz des 10. Saisonsieges bleibt Chicago das punktemässig schlechteste Team der NHL. Kurashev steht nach 39 Partien bei 15 Skorerpunkten.

NBA: Capela bei Hawks-Sieg erneut nicht dabei

Die Atlanta Hawks haben ihren Road Trip in Kalifornien mit einem 112:108-Erfolg bei den Los Angeles Clippers beendet. Nicht mit von der Partie war zum 6. Mal in Serie Clint Capela, der weiterhin an einer Wadenverletzung laboriert. Atlanta geriet im letzten Viertel zwischenzeitlich mit 11 Punkten in Rückstand, ehe die Hawks mit einem Schlussspurt doch noch das Ruder herumreissen konnten. Zum Matchwinner avancierte Trae Young mit 30 Punkten.