NHL: Colorado und Tampa legen vor

Der Qualifikations-Zweite Colorado hat sich in den NHL-Viertelfinals mit einem 3:2 n.V. über St. Louis den ersten Sieg in der Best-of-7-Serie gesichert. Josh Manson stellte in der 9. Minute der Verlängerung den Erfolg sicher. Gut 3 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Jordan Kyrou für die Blues zum 2:2 ausgeglichen. Im Osten verzeichnete Tampa gegen Florida einen idealen Start. Die Lightning siegten dank 3 Powerplay-Toren 4:1. Die Entscheidung fiel im Schlussdrittel, als Tampa von 1:1 auf 4:1 stellte. Nino Niederreiter startet mit Carolina in der Nacht auf Donnerstag gegen die New York Rangers in die Viertelfinals.

NBA: Miami mit erstem Sieg

Die Boston Celtics, die am Sonntag NBA-Titelverteidiger Milwaukee im 7. Spiel ausgeschaltet hatten, starteten mit einer 107:118-Niederlage in die Halbfinalserie der Playoffs. Gegen den Qualifikationssieger Miami Heat reichte die Kraft nicht über die volle Distanz. Boston lag kurz vor Spielhälfte noch 10 Punkte in Front, ehe das Skore von 14:39 im dritten Viertel die Wende brachte. Miamis Jimmy Butler avancierte mit 41 Punkten zum Mann des Spiels.