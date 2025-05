Maple Leafs erzwingen Belle – Knicks rauschen in die Halbfinals

NHL: Toronto verhindert Out

Die Toronto Maple Leafs sind im 6. Spiel der Viertelfinal-Serie gegen den NHL-Titelverteidiger Florida zum benötigten 2:0-Auswärtssieg gekommen. Am Sonntag kommt es in Kanada zum alles entscheidenden Match. Nachdem Toronto in den letzten 3 Duellen mit den Florida Panthers 13 Treffer und 3 Niederlagen kassiert hatte, liess sich Goalie Joseph Woll diesmal nicht bezwingen. Seine 22 Paraden sowie die Treffer von Auston Matthews und Max Pacioretty im letzten Drittel sorgten für den Unterschied. Im Final der Eastern Conference trifft der Sieger auf die Carolina Hurricanes.

NBA: Titelverteidiger Celtics scheitert

Die New York Knicks haben den Titeltraum von Rekordmeister Boston Celtics auf beeindruckende Weise beendet. Im 6. Spiel der Viertelfinal-Serie besiegte das Team aus dem Big Apple den verletzungsgeplagten Vorjahreschampion deutlich mit 119:81 und holte sich den entscheidenden 4. Sieg. 6 Knicks-Spieler erzielten zweistellige Punktzahlen, allen voran Jalen Brunson und OG Anunoby (je 23). Die Knicks stehen damit zum ersten Mal seit 25 Jahren in der Finalserie der Eastern Conference, Gegner sind ab Mittwoch die Indiana Pacers.

Resultate