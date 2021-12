News aus den US Sports

NHL: Meier mit 2 Assists bei Sieg

Timo Meier skort und skort. Beim 2:1-Sieg n.V. der San Jose Sharks bei den New York Islanders hatte der Schweizer Stürmer bei beiden Toren den Stock im Spiel. Sehenswert war insbesondere der Assist beim Siegtreffer. Meier zog rechts am Torhüter vorbei und spielte von hinter der Grundlinie einen perfekten Pass auf Erik Karlsson. Der 25-jährige Appenzeller steht nach 18 Partien bereits bei 24 Skorerpunkten (11 Tore/13 Assists). Kevin Fiala gewann mit Minnesota 5:2 gegen New Jersey mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler. Niederlagen setzte es für Roman Josi mit Nashville und Nino Niederreiter mit Carolina ab.

NBA: Rekordsieg von Memphis

Die Memphis Grizzlies haben NBA-Geschichte geschrieben. Das Team aus dem US-Bundesstaat Tennessee setzte sich in der Nacht auf Freitag mit 152:79 gegen die Oklahoma City Thunder durch. Der 73-Punkte-Erfolg ist gleichbedeutend mit dem höchsten Sieg in der 75-jährigen Geschichte der nordamerikanischen Profiliga. Die bisherige Bestmarke hatten die Cleveland Cavaliers gehalten, die im Dezember 1991 einen Vorsprung von 68 Zählern (148:80) gegen die Miami Heat verzeichneten.

NFL: Buccaneers-Spieler Brown gesperrt

Footballstar Antonio Brown ist in der US-Profiliga NFL mutmasslich wegen eines gefälschten Impfnachweises für drei Spiele gesperrt worden. Die Liga bestätigte das Vergehen nicht, offiziell wurde der Wide Receiver von Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers aufgrund eines Verstosses gegen das Corona-Protokoll aus dem Verkehr gezogen. Nach Informationen der Tampa Bay Times hatte zuletzt ein ehemaliger Koch des Profis gesagt, dass dieser sich einen illegalen Nachweis beschafft habe. Brown wollte sich laut Medienberichten wegen möglicher Nebenwirkungen nicht impfen lassen.