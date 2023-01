Legende: Liessen sich von einem 0:3 nicht aus der Fassung bringen Timo Meier (Mitte) und die San Jose Sharks. Keystone/AP Photo/Josie Lepe

NHL: Meier und die Sharks drehen Spiel

Nach 3 Niederlagen in Folge haben die San Jose Sharks im Heimspiel gegen die Dallas Stars Moral bewiesen. Sie drehten einen 0:3-Rückstand und gewannen letztlich 5:3. Die ersten 3 Treffer bei der grossen Aufholjagd gelangen den Sharks zwischen der 30. und 36. Minute. Timo Meier, in der Nacht auf Donnerstag der einzige Schweizer im NHL-Einsatz, erzielte den umjubelten Ausgleich: Er erwischte den Goalie aus spitzem Winkel in der nahen Ecke. Für den 26-jährigen Appenzeller war es bereits der 26. Saisontreffer. Das Game-Winning-Goal schoss Topskorer Erik Karlsson in der 51. Minute.

NBA: 4. Sieg für Capelas Hawks

Die Atlanta Hawks haben in der NBA den 4. Sieg in Folge verbucht. Gegen die Dallas Mavericks, bei denen Starspieler Luka Doncic mit 30 Punkten bester Werfer war, holte das Team mit Clint Capela einen 130:122-Auswärtserfolg. Der Genfer Center steuerte im 2. Spiel nach seiner wochenlangen Verletzungspause 16 Punkte und 6 Rebounds bei. Mann des Spiels für Atlanta war Dejounte Murray, der 30 Punkte erzielte – 11 davon im engen letzten Viertel.