Legende: Penalty verschossen Timo Meier setzt seinen Versuch neben das Tor. Getty Images/Bruce Kluckhohn

NHL: Meier scheitert im Shootout – Moser verliert mit Arizona

San Jose hat gegen Minnesota mit 3:2 nach Penaltyschiessen gewonnen und den 2. Sieg in Serie gefeiert. Das Team aus Kalifornien machte dabei in den letzten 6 Minuten der regulären Spielzeit einen 0:2-Rückstand wett. Für Timo Meier ging gegen die Wild eine Serie zu Ende. In den 5 vorangegangenen Partien hatte der 26-Jährige immer getroffen, diesmal blieb er trotz über 24 Minuten Einsatzzeit ohne Punkt. Auch seinen Versuch im Penaltyschiessen setzte Meier neben das Gehäuse. Für Janis Moser und die Arizona Coyotes setzte es derweil mit dem 1:4 gegen die New York Rangers die 2. Niederlage in Folge ab. Der 22-jährige Bieler Verteidiger verzeichnete mit über 26 Minuten Eiszeit einmal mehr den mit Abstand höchsten Wert seines Teams.

00:18 Video Barabanow versenkt den entscheidenden Penalty Aus Sport-Clip vom 14.11.2022. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

NBA: Embiid überstrahlt alle

Einen Tag nach den 42 Punkten gegen Clint Capelas Atlantas Hawks hat Joel Embiid noch einen draufgelegt. Der 28-Jährige führte die Philadelphia 76ers mit einer überragenden Leistung zum 105:98-Sieg über Utah. Embiid erzielte 59 Punkte und stellte dabei einen persönlichen Rekord auf. Laut US-Nachrichtenagentur AP beendete er die Partie mit Statistiken, die es so noch nie gab in der NBA: 59 Punkte, 11 Rebounds, 8 Vorlagen, 7 Blocks und einen Steal. Nie zuvor hatte jemand auch nur 50 Punkte mit mindestens 5 Rebounds, Vorlagen und Blocks kombiniert, seit die NBA Blocks 1973/74 als Statistik aufgenommen hat. «Ich habe noch nie eine dominierendere Vorstellung gesehen, wenn du Angriff und Abwehr kombinierst», lobte 76ers-Trainer Doc Rivers.