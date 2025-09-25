Legende: Hat es immer noch drauf Der 38-jährige Lionel Messi. Keystone/AP/Noah K. Murray

MLS: Messi sammelt 3 Skorerpunkte und siegt

Superstar Lionel Messi sichert Inter Miami in der nordamerikanischen MLS mit zwei Toren und einer Vorlage den Platz in den Playoffs. Durch den 4:0-Sieg beim New York City FC hat das Team des argentinischen Weltmeisters in der Eastern Conference einen Platz in der K.-o.-Runde auf sicher. Messi traf in der Schlussviertelstunde doppelt (74./86.), Luis Suarez sorgte per verwandeltem Foulpenalty für das zwischenzeitliche 3:0 (83.). Für Messi waren es die Treffer 23 und 24. Der 38-Jährige distanzierte damit den Gabuner Denis Bouanga in der MLS-Torjägerliste und liegt wieder alleine an der Spitze.