Minnesotas Siegesserie in der NHL gerissen

News aus den US Sports

NHL: Fiala und die Wild geschlagen

Nach 7 Siegen in Serie hat Minnesota in der NHL wieder eine Partie verloren. Das bereits für die Playoffs qualifizierte Team von Kevin Fiala unterlag den St. Louis Blues zuhause 3:4. Vor 3000 Zuschauern führten die Wild nach 40 Minuten 3:1. Im Schlussabschnitt kassierte der Tabellendritte der West Division aber noch 3 Tore. Fiala blieb nach 6 Skorerpunkten in den vorangegangen 4 Spielen ohne entscheidende Impulse.

Gaëtan Haas machte mit den Edmonton Oilers dank eines 3:1-Siegs gegen Tabellennachbar Winnipeg einen weiteren Schritt Richtung frühzeitige Playoff-Qualifikation.

Resultate NHL

NBA: Kanterniederlage für Capela und die Hawks

Die Atlanta Hawks haben in der NBA einen Abend zum Vergessen erlebt. Das Team um den Genfer Clint Capela kassierte beim 83:127 bei den Philadelphia 76ers seine höchste Saison-Niederlage. Ohne 4 seiner besten 7 Werfer handelte sich Atlanta fast die Hälfte des grossen Rückstands bereits im 1. Viertel ein. Mit 9 Punkten und 8 Rebounds hatte auch Capela nicht seinen besten Tag. Atlanta liegt nach der 2. Niederlage in Folge als 5. nur noch knapp auf einem Playoff-Platz.