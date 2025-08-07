Legende: Wird den Spielern ihre Meinung geigen Jen Pawol. Imago/Imagn Images

Pawol erste Schiedsrichterin

Baseball-Schiedsrichterin Jen Pawol wird am Wochenende als erste Frau in einem Spiel der Major League Baseball amtieren. Die Liga berief die 48-Jährige ins Umpire-Team für die Partien zwischen den Miami Marlins und den Atlanta Braves. «Dieses historische Ereignis ist das Ergebnis von Jens harter Arbeit, ihrer Hingabe und Liebe für das Spiel», sagte Commissioner Rob Manfred.

Blue Jays schlagstark wie niemand seit 125 Jahren

Die Toronto Blue Jays haben die Serie gegen Liga-Schlusslicht Colorado mit einem 20:1-Sieg abgeschlossen. In den 3 Partien gelangen den Kanadiern 45 Runs, 13 Homeruns und 63 Hits. Den letzten Wert hat seit dem Jahr 1900 kein Team in einer Serie erreicht.

Ohtani mit Meilenstein

Dodgers-Superstar Shohei Ohtani hat im Spiel gegen die St. Louis Cardinals seinen 1000. Karriere-Hit verzeichnet. Der Japaner schlug im 3. Inning einen Homerun zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Das Spiel ging dennoch verloren (3:6).