Legende: Torschütze, aber nicht Sieger Janis Moser. Reuters/USA Today Sports

NHL: Mosers Arizona wacht zu spät auf

Janis Moser hat am Sonntag seinen 3. Treffer in der NHL erzielt. Der 22-jährige Verteidiger brachte die Arizona Coyotes bei den Minnesota Wild mit einem platzierten Schuss 1:48 Minuten vor Schluss auf 3:4 heran. Zur Wende reichte es indes nicht, die Wild retteten den Vorsprung über die Zeit. Wie Moser ging auch Philipp Kurashev als Verlierer vom Eis. Der Stürmer der Chicago Blackhawks konnte sich bei der 2:7-Heimpleite gegen Winnipeg immerhin 2 Vorlagen gutschreiben lassen. Kevin Fiala blieb mit den Los Angeles Kings zuhause beim 2:3 n.V. gegen Ottawa trotz 7 Schüssen ohne Skorerpunkt.

NBA: Atlantas Punkteserie gerissen

Für die Atlanta Hawks bedeutete die 98:106-Heimniederlage gegen die Miami Heat das Ende einer beeindruckenden Serie. Seit dem 3. März hatte das Team aus dem Bundesstaat Georgia in 40 Spielen in Folge mindestens 100 Punkte erzielt. Das ist die drittlängste Serie in der Geschichte der Franchise und die längste aktive Serie in der NBA. Die Hawks mussten zum 2. Mal hintereinander auf Clint Capela verzichten. Der Genfer Center fehlte erneut aufgrund von Zahnschmerzen.