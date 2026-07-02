Legende: Verabschiedet sich aus Boston Jaylen Brown. Keystone/AP/Matt Slocum

NBA: Brown von Boston zu Philadelphia

In der NBA kommt es zu einem spektakulären Tauschgeschäft. Jaylen Brown wechselt von den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers und ist damit der nächste Basketball-Topstar mit neuem Team für die kommende Saison. Die Celtics bekommen bei dem Geschäft, über das US-Medien übereinstimmend berichteten, Paul George und dürfen mehrmals in NBA-Drafts junge Spieler auswählen. Brown war in der vergangenen Saison der viertbeste Punktesammler der Liga. In der NBA gab es in den vergangenen Tagen schon einige spektakuläre Personalrochaden: LeBron James wird die Los Angeles Lakers verlassen, Giannis Antetokounmpo wechselt von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat, Kawhi Leonard zog es von den Los Angeles Clippers zurück zu den Toronto Raptors.