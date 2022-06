Legende: Verunglückte mit dem Auto Jeff Gladney. imago images/Icon SMI

NFL: Arizona Cardinals trauern um Jeff Gladney

Footballprofi Jeff Gladney ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der NFL-Klub Arizona Cardinals bestätigte den Tod des Cornerbacks, der am frühen Montagmorgen in Dallas verunglückte. Gladney wurde nur 25 Jahre alt. «Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die diesen schrecklichen Verlust bedauern», teilten die Cardinals am Montag mit. Gladney hatte im März einen Zweijahresvertrag unterschrieben, nachdem ein Geschworenengericht ihn nach einer Anklage wegen häuslicher Gewalt freigesprochen hatte. Beim NFL-Draft 2020 war der Texaner in der ersten Runde von den Minnesota Vikings ausgewählt worden.