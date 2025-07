News aus den US Sports

Legende: Steht gegen die Lakers 23 Minuten lang auf dem Parkett Yanic Konan Niederhäuser (Archivbild). Reuters/Imagn Images

NBA: Niederhäuser in der «Summer League» mit 3. Sieg

In seinem dritten Spiel in der «Summer League» konnte Yanic Konan Niederhäuser zum dritten Mal einen Sieg feiern. Der Freiburger und seine Los Angeles Clippers bezwangen die Lakers mit 67:58. Gegen LeBrons Sohn Bronny James, der 17 Punkte erzielte, stand der Freiburger Innenverteidiger erneut 23 Minuten auf dem Parkett. Mit 10 Punkten, 2 Rebounds und 2 Steals bei einer Differenz von -9 war „YKN“ ordentlich. Das nächste Spiel der Clippers findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Denver statt.