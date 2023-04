News aus den US Sports

NHL: Niederreiter siegt gegen Suter

Die Winnipeg Jets haben in der Nacht auf Samstag gegen die Detroit Red Wings 6:2 gewonnen. Nino Niederreiter erzielte nach 7 Spielen ohne Treffer sein 23. Saisontor. In der 34. Minute wurde der Querpass des 30-jährigen Bündners abgewehrt. Er eroberte den Puck sogleich wieder und traf mit dem direkten Abschluss zum 5:0 gegen das Team mit Landsmann Pius Suter. Der Sieg nach zuletzt 2 Niederlagen war für die Jets wichtig: Aufgrund des grossen Rückstands auf Minnesota, Dallas und Colorado dürfte sich Winnipeg kaum noch direkt für die Playoffs qualifizieren. Die Kanadier haben jedoch Chancen, sich einen der beiden Wild-Card-Plätze zu ergattern. In dieser Tabelle liegen sie mit 2 Punkten Vorsprung auf Calgary auf Platz 2.

NBA: Atlanta unterliegt Brooklyn

Im 4. Saisonduell mit den Brooklyn Nets haben die Atlanta Hawks die 3. Niederlage kassiert. Mit 107:124 war es die bisher deutlichste. Bis ins 2. Viertel führten die Gäste aus Atlanta mit bis zu 8 Punkten Vorsprung, dann drehten die Nets aber die Partie. Dabei brillierte Mikal Bridges mit 42 Punkten. Der Genfer Clint Capela musste sich derweil mit je 6 Punkten und Rebounds zufrieden geben.