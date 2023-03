News aus den US Sports

NHL: Niederreiter mit 400. Skorerpunkt

Nino Niederreiter hat bei der 2:4-Niederlage gegen Minnesota seinen 2. Treffer für Winnipeg erzielt. Der Churer verzeichnete gegen seinen Ex-Klub den 400. Skorerpunkt in der NHL (201 Tore, 199 Assists). In 4 Spielen für die Jets hat Niederreiter damit 4 Mal gepunktet. Matchwinner bei den Wild war Goalie Marc-André Fleury, der 46 Schüsse abwehrte. Winnipeg gewann nur 1 der letzten 8 Spiele und weist noch 4 Punkte Vorsprung auf Calgary und einen Nicht-Playoff-Platz auf. Pius Suter gewann mit Detroit das Schweizer Duell gegen Philipp Kurashev (Chicago) mit 4:3.

NBA: Capelas Hawks siegen in Washington

Die Atlanta Hawks haben nach zwei Niederlagen in Folge zum Siegen zurückgefunden. Mit dem 122:120-Auswärtssieg über die Washington Wizards hielten sie sich einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Playoffs vom Leib und verteidigen Platz 8 in der Eastern Conference. Clint Capela erzielte in 25 Minuten Einsatzzeit 13 Punkte und 3 Rebounds. Auch die 43 Punkte des Letten Kristaps Porzingis verhalfen den Wizards nicht zum Sieg.