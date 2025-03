Niederreiters Jets zurück in der Erfolgsspur

News aus den US Sports

Legende: 43. Saisonsieg Nino Niederreiter und die Jets können jubeln (Archivbild). key/AP/Canadian Press

NHL: Niederreiter beendet Durststrecke

Nach drei Pleiten in Folge sind die Winnipeg Jets in der NHL zum Siegen zurückgekehrt. Am letzten Tag vor Schliessung des Transferfensters gewann das Team von Nino Niederreiter bei den Philadelphia Flyers mit 4:1. Der Bündner Stürmer beendete mit einem Assist zu Adam Lowrys 4:0 seine 7 Spiele andauernde Punkteflaute. Die Tampa Bay Lightning mit Verteidiger Janis Moser schlugen die Buffalo Sabres dank einem Hattrick von Jake Guentzel mit 6:5, Lian Bichsel siegte mit den Dallas Stars gegen die Calgary Flames 3:2 nach Verlängerung. Weiterhin aussetzen muss Roman Josi. Seine Nashville Predators schlugen Seattle zuhause mit 5:3.

NBA: Capela nur mit Nebenrolle

Die Atlanta Hawks mit dem Genfer Clint Capela haben in der NBA den 29. Sieg im 63. Saisonspiel gefeiert. Das Team aus Georgia schlug die Indiana Pacers dank einem Schlussspurt (38:24 im letzten Viertel) mit 124:118. Capela spielte allerdings nur eine Nebenrolle. Der Center stand weniger als 15 Minuten auf dem Parkett und verbuchte dabei 6 Punkte und 5 Rebounds.

