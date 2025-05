NHL: Draisaitl-Pech gegen Vegas

Die Vegas Golden Knights haben die NHL-Viertelfinalserie gegen Edmonton mit einem 4:3-Auswärtssieg auf 1:2 verkürzt. Oilers-Star Leon Draisaitl lenkte den Puck 0,4 Sekunden vor der 3. Sirene unglücklich ins eigene Tor ab. Reilly Smith hatte die Scheibe aus spitzem Winkel an Torhüter Stuart Skinner vorbeigebracht. Die Carolina Hurricanes schlugen die Washington Capitals diskussionslos mit 4:0 und führen in der Serie ebenfalls mit 2:1. Capitals-Rekordspieler Alex Owetschkin ist nach drei Spielen noch ohne Skorerpunkt.

NBA: Celtics bremsen Knicks-Hype

Im 3. Spiel der NBA-Viertelfinalserie gegen die New York Knicks haben die Boston Celtics erstmals einen Vorsprung ins Trockene bringen können. Der Titelverteidiger gewann auswärts mit 115:93. In den ersten beiden Partien hatten die Knicks jeweils eine grandiose Wende hingelegt und in New York einen Ticket-Hype mit Fantasiepreisen ausgelöst. Die Minnesota Timberwolves bezwangen die Golden State Warriors zum 2. Mal in Folge (102:97) und führen nun mit 2:1 Siegen.

