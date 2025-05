Legende: In Topform Shai Gilgeous-Alexander (mit der Nummer 2). AP Photo/David Zalubowski

NBA: Oklahoma dreht Spiel

Oklahoma City hat in der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Denver Nuggets auswärts zurückgeschlagen. Die Thunder bejubelten in Colorado einen 92:87-Sieg, womit sie in der Serie auf 2:2 ausglichen. Das Heimteam gab dabei eine 73:66-Führung aus der Hand. Bei OKC trumpfte einmal mehr Shai Gilgeous-Alexander gross auf: Er erzielte 9 seiner 25 Punkte in den letzten 12 Minuten. Im Osten gewannen die Indiana Pacers zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers 129:109, in der Serie führt Indiana mit 3:1.

NWSL: Houston gewinnt ohne Bachmann

In der National Women's Soccer League bezwang Houston in der Nacht auf Montag Seattle auswärts mit 1:0. Maggie Graham erzielte das einzige Tor der Partie in der 57. Minute. Knapp eine Viertelstunde später wurde beim Heimteam Ana-Maria Crnogorcevic ausgewechselt. Ramona Bachmann, die bei Houston engagiert ist, spielte nicht. Sie war erst kürzlich erstmals Mutter geworden. Houston rückt in der Tabelle bis auf einen Punkt an Seattle heran. Beide Teams kämpfen um die Playoff-Teilnahme.

Resultate