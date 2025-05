News aus den US Sports

Legende: Führte die Thunders in den Halbfinal Shai Gilgeous-Alexander. AP Photo/Kyle Phillips/Keystone

NBA: Oklahoma gewinnt die «Belle»

Oklahoma City hat die Denver Nuggets in der Nacht auf Montag zu Hause in Spiel 7 der NBA-Viertelfinals mit 125:93 überrollt. Die Thunders qualifizierten sich damit zum ersten Mal seit 2016 für den Final der Western Conference. Die vom kanadischen Guard Shai Gilgeous-Alexander (35 Punkte) angeführte Mannschaft war dem Champion von 2023 schlichtweg überlegen. Sie wird nun gegen die Minnesota Timberwolves um ein Ticket für den NBA-Final kämpfen. Die Nuggets starteten furios und gingen Mitte des ersten Viertels sogar mit 11 Punkten in Führung. Das Spiel kippte im zweiten Viertel, das Oklahoma City, die Nummer 1 der Qualifikation, mit 39:20 Punkten für sich entschied.

NBA