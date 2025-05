Legende: Der Titelverteidiger marschiert Die Panthers bejubeln gegen Carolina den 3. Sieg. Keystone/AP Photo/Lynne Sladky

NHL: Florida gewinnt auch Spiel 3

Den Florida Panthers fehlt nur noch ein Sieg zum neuerlichen Einzug in den Final der NHL. Der Titelverteidiger entschied Spiel 3 in den Playoff-Halbfinals gegen die Carolina Hurricanes zuhause mit 6:2 für sich und führt in der Best-of-7-Serie mit 3:0. Die Entscheidung führten die Gastgeber im Schlussdrittel herbei. Nach dem 2:1-Führungstreffer durch Jesper Boqvist in der 42. Minute zogen die Panthers bis zur 51. Minute mit weiteren 4 Toren auf 6:1 davon. In der Nacht auf Dienstag kann Florida mit einem weiteren Heimsieg das Final-Ticket lösen.

NBA: Minnesota mit 1. Sieg

Nach 2 klaren Auswärts-Niederlagen zum Auftakt der Playoff-Halbfinals in der NBA gegen Oklahoma hat Minnesota zurückgeschlagen. Die Timberwolves setzten sich in ihrem 1. Heimspiel deutlich mit 143:101 durch und verkürzten in der Best-of-7-Serie auf 1:2. Bei Minnesota ragte Anthony Edwards heraus. Er erzielte 30 Punkte und sammelte zudem 9 Rebounds sowie 6 Assists. Spiel 4 findet in der Nacht auf Dienstag wiederum in Minneapolis statt.

