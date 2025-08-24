Legende: Lucky Punch in der 104. Minute Thomas Müller bezwingt Roman Bürki in letzter Sekunde vom Punkt. Keystone/Darryl Dyck/The Canadian Press/AP

MLS: Müller-Siegtor in 14. Minute der Nachspielzeit

Thomas Müller war der gefeierte Mann beim 3:2-Heimsieg der Vancouver Whitecaps gegen St. Louis City. Der langjährige Bayern-Spieler verwandelte bei seinem Startelf-Debüt für die Kanadier in der 14. Minute der Nachspielzeit einen Foulpenalty gegen Roman Bürki. Vancouver – angeführt von Müller als Captain – drehte die Partie nach zweimaligem Rückstand. Bei den Gästen musste sich der Berner Goalie Bürki bereits vor der Pause einmal (von Ben White) per Foulpenalty bezwingen lassen. Mit Heung-min Son reihte sich ein weiterer prominenter MLS-Neuzugang erstmals unter die Torschützen. Der langjährige Tottenham-Star traf beim 1:1 seines Los Angeles FC gegen Dallas.