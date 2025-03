News aus den US Sports

Legende: Noch mehr Grund zur Freude bei Saquon Barkley imago images/Imagn Images

NFL: Barkley wird für Supersaison belohnt

Nach seiner herausragenden NFL-Saison wird Footballstar Saquon Barkley von Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles wohl mit einem Rekordvertrag belohnt. Laut US-Medienberichten bekommt der Running Back für zwei weitere Jahre 41,2 Millionen Dollar, als erster Spieler auf seiner Position würde Barkley damit die 20-Millionen-Grenze für eine Saison durchbrechen. Barkley verpasste in der Regular Season den Rushing-Rekord von Eric Dickerson (2105) aus der Saison 1984/85 nur, weil ihn die Eagles im letzten Spiel vor den Playoffs schonten. Im Super Bowl schlugen die Eagles Titelverteidiger Kansas City Chiefs 40:22.

NBA: Saisonende für Irving

Schwerer Schlag für die Dallas Mavericks: Kyrie Irving hat einen Kreuzbandriss erlitten und kann in dieser NBA-Saison nicht mehr für die Texaner auflaufen. Das gab der Klub nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Irving hatte sich am Montag im Heimspiel gegen die Sacramento Kings (98:122) am linken Knie verletzt. Der neunfache Allstar hat 50 von 62 Saisonspielen absolviert und ist einer der konstantesten Profis bei Dallas, sein Schnitt liegt bei 24,7 Punkten und 4,6 Assists.