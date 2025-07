Legende: Verpasste den Abschluss der Summer League Yanic Konan Niederhäuser. Getty Images/Harry How

NBA: Niederhäuser mit Rückenproblemen

Die Summer League der NBA in Las Vegas hat für Yanic Konan Niederhäuser vorzeitig geendet. Der Freiburger verpasste die letzten beiden Spiele seiner Los Angeles Clippers gegen die Denver Nuggets am Freitag und gegen die Memphis Grizzlies in der Nacht auf Montag. Grund dafür ist gemäss The Athletic eine Rückenverletzung. Wie lange Niederhäuser ausfällt, ist nicht bekannt. Der 22-Jährige, der im Draft an 30. Stelle gezogen wurde, war in den ersten drei Partien der Summer League für die Clippers zum Einsatz gekommen.