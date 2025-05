News aus den US Sports

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: An ihm lag es nicht Luka Doncic. imago images/Zuma Press Wire

NBA: Playoffs für die Lakers zu Ende

Die Los Angeles Lakers sind schon in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden. Der Favorit um die Superstars LeBron James und Luka Doncic unterlag zuhause mit 96:103 gegen die Minnesota Timberwolves, es war die 4. Niederlage im 5. Spiel. Doncic führte die Lakers erneut mit 28 Punkten und 9 Assists an – und auch der 40-jährige James lieferte mit 22 Zählern, 7 Rebounds und 6 Vorlagen eine starke Leistung ab. Doch wie so oft bekamen die Stars insgesamt zu wenig Unterstützung, lediglich Rui Hachimura machte mit 23 Punkten noch ein ordentliches Spiel. Bei den Gästen überragte Center Rudy Gobert mit 27 Punkten, 24 Rebounds und 2 Blocks.

Resultate