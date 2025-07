Legende: Gibt vor seinem ersten Spiel Auskunft Yanic Konan Niederhäuser. X/@Gmona48

NBA: Niederhäuser bei Premiere in Starting Five

Yanic Konan Niederhäuser hat in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit in Las Vegas bei der NBA Summer League sein Debüt im Trikot der Clippers gegeben. Der Freiburger gewann mit der Franchise aus Los Angeles gegen Houston (95:92). Niederhäuser, der in der Starting Five der Clippers stand, blieb in der Offensive unauffällig und erzielte nur einen Punkt. Die Nr. 30 des letzten Drafts konnte sich jedoch mit 10 Rebounds, 4 Blocks und 2 Steals in 26 Minuten auf dem Parkett auszeichnen.

Kyshawn George, der zweite Schweizer, der in der Summer League eingesetzt wurde, kassierte mit Washington eine 84:103-Niederlage gegen Phoenix. Der Walliser Flügelspieler war mit 24 Punkten der beste Werfer der Partie.