Legende: Gibt bei den US-Basketballern künftig die Richtung vor Erik Spoelstra. Carmen Mandato/Getty Images

Basketball: Spoelstra neuer US-Nationaltrainer

Der langjährige NBA-Coach Erik Spoelstra wird die US-Basketballer zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles führen. Wie der US-amerikanische Verband mitteilte, beerbt der 54-Jährige den bisherigen Nationaltrainer Steve Kerr. Spoelstra, der seit 2008 bei den Miami Heat in der Verantwortung ist und mit dem Klub 2012 sowie 2013 die Meisterschaft geholt hatte, hatte zuvor bereits als Kerrs Assistent agiert. Vor den Sommerspielen in der Heimat wird Spoelstra die USA schon bei der WM 2027 in Katar betreuen. Bei Olympia in Paris feierte er im Vorjahr die 17. Goldmedaille des Rekord-Olympiasiegers, ehe Kerr abtrat.