NHL: Suter punktet und siegt

Detroits Pius Suter hat sich in der NHL beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen über die Seattle Kraken einen Assist gutschreiben lassen. Der 25-jährige Zürcher stand mit der Powerplay-Formation auf dem Eis, die im Heimspiel das 1:0 erzielte. Beim Treffer spielte Suter, der als Center den Torhüter irritierte, den Puck nach einem Pfostenschuss zu Dylan Larkin, der wiederum Torschütze Robby Fabbri bediente. Suter stand auch im 24. Meisterschaftsspiel von Detroit auf dem Eis, er hat diese Saison noch keine Partie der Red Wings verpasst. Derzeit steht er bei 5 Toren und 6 Assists.

MLB: Erster Lockout seit 1995

In der Major League Baseball (MLB) kommt es erstmals seit 1995 zu einem Lockout, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Dies, nachdem die Verhandlungen zum auslaufenden Tarifvertrag vor Mitternacht Ortszeit in New York nicht erfolgreich hatten abgeschlossen werden können. Während eines sogenannten Lockouts dürfen neben anderem keine Spielertransfers verhandelt werden. Die Saison in der wichtigsten Baseball-Liga der Welt beginnt erst im kommenden Frühling. Dennoch könnten bei einem lange anhaltenden Tarifstreit auch Partien und die Dauer der Spielzeit betroffen sein.

NBA: Capela gewinnt mit den Hawks

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela sind in der NBA ihrer Favoritenrolle im Auswärtsspiel gegen die Indiana Pacers gerecht geworden. Sie gewannen in Indianapolis 114:111. Die Hawks eroberten mit der ersten Aktion im letzten Viertel die Führung zurück und gaben diese nicht mehr her. Capela erwischte mit 8 Punkten, 9 Rebounds und einer Plus/Minus-Bilanz von minus 15 Punkten jedoch nicht den besten Abend.