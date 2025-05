Legende: Spielte im letzten Viertel gross auf Karl-Anthony Towns. Keystone/AP Photo/Jeff Roberson

NBA: Knicks verkürzen gegen die Pacers auf 1:2

Die New York Knicks haben im NBA-Halbfinal ein Lebenszeichen ausgesendet und den Anschluss in der Serie wieder hergestellt. Nach zwei Heimniederlagen besiegten sie die Indiana Pacers auswärts 106:100. Das Team aus dem «Big Apple» lag zwischenzeitlich 20 Punkte zurück. Matchwinner in Indiana war Karl-Anthony Towns, den die Knicks erst vor der Saison nach New York geholt hatten. Der Dominikaner erzielte bei der Aufholjagd im letzten Viertel 20 seiner 24 Punkte. Mit dem wichtigen Auswärtssieg gegen die Pacers verhinderten die Knicks einen 0:3-Rückstand in der Serie und können weiter auf den ersten Finaleinzug seit 26 Jahren hoffen.

