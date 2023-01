News aus den US Sports

Legende: Müssen untendurch Die Hawks mit JJ Griffin, hier im «Zweikampf» mit Giannis Antetokounmpo. Keystone/AP/John Bazemore

NBA: Unnützes Comeback von Atlanta

Ohne Clint Capela (Wadenverletzung) und den kranken Trae Young hat Atlanta mit 105:114 gegen Milwaukee verloren. Dabei zeigten die Hawks eine gewisse Widerstandsfähigkeit: Nach einem 50:74-Rückstand kurz nach der Pause glichen sie 4:05 Minuten vor dem Buzzer zum 101:101 aus und gingen durch einen Korb von Bogdan Bogdanovic in Führung. Doch die Bucks schlossen mit einem 10:0-Zwischenspurt ab. Capela fehlte in den letzten 8 Spielen der Hawks, die mit 19 Siegen gegenüber 22 Niederlagen immer mehr um ihren Platz in der Vorqualifikation für die Playoffs zittern müssen.