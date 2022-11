News aus den US Sports

Legende: Mussten für einmal wieder untendurch Clint Capela und die Hawks. Reuters/Dale Zanine

NBA: Hawks unterliegen Jazz

Nach drei Siegen in Folge haben die Atlanta Hawks ihre vierte Saisonniederlage kassiert. Gegen Utah Jazz, den Leader der Western Conference, verloren Clint Capela und Co. 119:125. Der Genfer zeigte ein gutes Spiel: Seine 19 Rebounds waren der klare Bestwert aller Spieler. Hinzu kamen 15 Punkte, die der 28-Jährige beisteuerte. Gegen Ende des dritten Viertels hatten die Hawks mit zehn Punkten Vorsprung geführt. Angeführt vom überragenden Finnen Lauri Markkanen (32 Punkte, 8 Rebounds) konnte Utah die Partie im letzten Viertel jedoch nochmals drehen. Die Hawks bleiben in der Eastern Conference auf dem vierten Platz.