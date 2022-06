News aus den US Sports

Aussenseiter Banchero zu Orlando

Die Orlando Magic haben beim 76. Draft der NBA überraschend Paolo Banchero (19) als ersten Pick gezogen. Der amerikanische Power Forward mit italienischen Wurzeln spielte am College für die Duke University und überzeugte dort in der vergangenen Saison mit einem Schnitt von 17,2 Punkten pro Partie. Banchero galt eher als Aussenseiter für den ersten Pick, am höchsten gehandelt waren im Vorfeld Chet Holmgren (20) und Jabari Smith (19). Center Holmgren schnappten sich die Oklahoma City Thunder als Nummer zwei, Forward Smith wurde als Dritter von den Houston Rockets verpflichtet.