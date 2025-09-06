Legende: Zu Saisonbeginn noch nicht in Topform Die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes. Keystone/AP Photo/Fernando Llano

NFL: Auftakt-Pleite für die Chiefs

Die Kansas City Chiefs haben beim Brasilien-Gastspiel der NFL zum Saisonstart gegen die Los Angeles Chargers verloren. Touchdowns von Quarterback-Star Patrick Mahomes und Travis Kelce reichten dem Super-Bowl-Verlierer der vergangenen Saison, der kein einziges Mal in Führung gehen konnte, beim 21:27 gegen die Chargers nicht. Die Mannschaft aus Los Angeles profitierte von einer überzeugenden Vorstellung ihres Quarterbacks Justin Herbert, der am Ende auf drei Touchdowns und Zuspiele über insgesamt 318 Yards kam. Am 2. Spieltag wird es für die Chiefs am nächsten Sonntag nicht einfacher. Gegen die Philadelphia Eagles bietet sich die Chance auf eine Revanche für den verlorenen Super Bowl vor 7 Monaten.