Legende: Feierte mit seinem Team erst 6 Siege Kyshawn George. imago images/Sipa USA

NBA: Wizards finden nicht aus der Negativspirale

Kyshawn George und die Washington Wizards haben in der Nacht auf Donnerstag zum 15. Mal in Folge eine NBA-Partie verloren. Damit nähert sich die Franchise dem Minusrekord vom vergangenen Herbst, als es 16 Niederlagen in Serie abgesetzt hatte. Beim schlechtesten Team der Liga stehen 40 Niederlagen nur 6 Siegen gegenüber. George, der wieder in der Startformation der Wizards stand, erzielte bei der 82:106-Niederlage gegen die Toronto Raptors 10 Punkte. Der Walliser war damit der drittbeste Werfer seines Teams, das sich nicht weniger als 25 Ballverluste leistete.

