Legende: Verpasste sein 22. Double-Double nur knapp Clint Capela. IMAGO / USA TODAY Network

NBA: Capela gewinnt in Salt Lake City

Die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Center Clint Capela haben in der NBA ihren zweiten Sieg in Serie gefeiert. Auswärts schlagen sie die Utah Jazz 115:108. Capela steuerte 9 Punkte und 13 Rebounds zum Erfolg für das Team aus Georgia bei. Damit verpasste der 28-jährige Genfer sein 22. Double-Double mit zweistelligen Werten in zwei statistischen Kategorien um einen Punkt. Atlanta, das mit Ausnahme der Startminuten stets die Führung innehatte, ist in der Nacht auf Sonntag bereits wieder im Einsatz. Diesmal in Denver.