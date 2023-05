Legende: Steuerte 45 Punkte zum Startsieg bei James Harden (r.) im Duell mit Marcus Smart. IMAGO / USA TODAY Network

NBA: Startsieg für Philadelphia

James Harden hat Philadelphia mit 45 Punkten zum Startsieg gegen Boston geführt. In der Best-of-7-Viertelfinalserie setzten sich die 76ers bei den Celtics mit 119:115 durch. In einem ausgeglichenen Spiel hatten die Gastgeber in der ersten Hälfte zwischenzeitlich 12 Punkte Vorsprung. Die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel erst am Ende der Partie, als die 76ers dreimal in Folge punkten konnten. Selbst Jayson Tatum mit 39 Punkten und 11 Rebounds konnte die Startniederlage seines Teams nicht abwenden. Das nächste Spiel finden in der Nacht auf Donnerstag wiederum in Boston statt. Mit grossen Schritten Richtung Halbfinals stürmt Denver. Die Nuggets gewannen ihr zweites Heimspiel gegen die Phoenix Suns 97:87 und führen in der Serie mit 2:0. Überragender Mann beim Qualifikationssieger der Western Conference war mit 39 Punkten und 16 Rebounds der Serbe Nikola Jokic. In den kommenden zwei Partien geniesst Phoenix Heimrecht.

00:28 Video Harden: «Wir sind hier, um zu gewinnen» Aus Sport-Clip vom 02.05.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.