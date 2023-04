Legende: Glückwünsche für den Matchwinner Atlantas Clint Capela und Teamkollege Trae Young. Keystone / EPA / CJ GUNTHER

NBA: Atlanta wendet Out ab

Die Atlanta Hawks mit dem Genfer Clint Capela gewannen Spiel 5 im Playoff-Achtelfinal auswärts gegen die Boston Celtics in extremis 119:117 und verkürzen in der Best-of-7-Serie auf 2:3. Dabei sah bis kurz vor Schluss noch alles nach einer Entscheidung in dieser Serie aus. Den Hawks, die zwischenzeitlich mit 13 Punkten zurücklagen, gelang die Wende erst 2,8 Sekunden vor Schluss, als der überragende Trae Young (38 Punkte) einen 3-Punkte-Wurf versenkte. Capela steuerte lediglich 4 Punkte und 7 Rebounds zum Sieg seines Teams bei. Das nächste Spiel findet in der Nacht auf Freitag in Atlanta statt. Im Gegensatz zu Boston haben die Denver Nuggets (4:1 gegen Minnesota) und die Phoenix Suns (4:1 gegen L.A. Clippers) die nächste Playoff-Runde vorzeitig erreicht.