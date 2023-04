Legende: «Play-in» als Ziel Clint Capela und die Atlanta Hawks können den direkten Playoff-Einzug nicht mehr schaffen. Getty Images/Kevin C. Cox

NBA: Capela mit Atlanta auf «Play-in»-Kurs

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela haben das Heimspiel gegen die Washington Wizards 134:116 gewonnen. Mit einer Bilanz von 41 Siegen und 39 Niederlagen festigte Atlanta zwei Runden vor Ende der Regular Season Platz 8 in der Tabelle der Eastern Conference. Diese Position würde Atlanta im sogenannten «Play-in-Turnier», bei dem die letzten zwei Playoff-Plätze ausgespielt werden, einen Heimvorteil verschaffen. Der direkte Einzug in die Playoffs ist nicht mehr möglich, weil die Brooklyn Nets in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls gewannen. Clint Capela erhielt gegen die Wizards nur 15 Minuten Spielzeit. Der Genfer nutzte dies für neun Punkte und vier Rebounds. Trae Young war mit 25 Punkten und 16 Assists der beste Mann des Abends.