Butler überragt Tatum und Co.: Miami startet mit Sieg

Legende: Kampf um den Ball Jimmy Butler (links) gegen Jason Tatum und Marcus Smart von den Celtics. imago images/USA Today Network

Die Miami Heat sind angeführt von Guard Jimmy Butler mit einem Auswärtssieg in die Halbfinals der NBA-Play-offs gestartet. Das Team aus Florida gewann bei den Boston Celtics dank eines starken dritten Viertels mit 123:116. Butler, der wegen einer Sprunggelenkverletzung zuletzt ausgefallen war, überragte mit 35 Punkten. Eine klare Sache war vor allem der dritte Abschnitt, den Miami mit 46:25 für sich entschied. «Wir spielen einfach gut Basketball. Wir stehen als Team zusammen, egal ob es gut oder schlecht läuft», sagte Butler. Das zweite Spiel der Best-of-7-Serie findet am Freitag (Ortszeit) ebenfalls in Boston statt.