Legende: Diskret, aber erfolgreich Clint Capela siegt mit Atlanta gegen Miami. Keystone/EPA/ERIK S. LESSER

NBA: Capela weiter im Hoch, George weiter im Tief

Die Atlanta Hawks haben in der NBA den 3. Sieg in Folge gefeiert. Das Team des Schweizers Clint Capela feierte einen 120:110-Heimsieg gegen die Miami Heat. Capela zeigte eine diskrete Leistung. Der Genfer kam in 21 Minuten auf 6 Punkte und 7 Rebounds. Das Parkett verliess er mit einer Minus-3-Bilanz. Der Walliser Kyshawn George kassierte mit den Washington Wizards daheim eine 132:136-Heimniederlage gegen die New York Knicks. In der Partie, die in der Verlängerung entschieden wurde, kam New Yorks Jalen Brunson auf 55 Punkte. George gelangen 13 Punkte und 3 Rebounds.

NBA