Legende: Hat das Nachsehen Atlantas Clint Capela (l.) gegen Bostons Marcus Smart. IMAGO / USA TODAY Network

NBA: Atlanta taucht zuhause

Clint Capela befindet sich mit Atlanta in den NBA-Playoffs arg in Rücklage. Die Hawks verloren ihr zweites Heimspiel der Best-of-7-Achtelfinalserie gegen die Boston Celtics 121:129 und liegen 1:3 zurück. Die Gastgeber gerieten im ersten Viertel nach einer 11:9-Führung mit 11:21 in Rückstand und kamen danach nie näher als bis auf drei Punkte (87:90) heran. Capela musste sich mit zehn Zählern und sieben Rebounds begnügen. Das fünfte Spiel findet in der Nacht auf Mittwoch in Boston statt.