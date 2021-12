Curry fehlt noch ein Dreier zum Rekord

In der Partie zwischen den Indiana Pacers und den Golden State Warriors (100:102) ist er noch nicht gefallen, der Dreipunkte-Rekord von Ray Allen. Doch beim Gastspiel der Warriors bei den New York Knicks in der Nacht auf Mittwoch dürfte er fällig sein. Stephen Curry schraubte gegen die Pacers mit 5 Dreiern sein Karriere-Total auf 2972 erfolgreiche Distanzwürfe. Damit fehlt dem Superstar noch ein Dreier zur NBA-Bestmarke von Allen, mit 2 erfolgreichen Dreipunkte-Würfen wäre Curry alleiniger Rekordhalter. Für diesen historischen Moment wäre der Madison Square Garden in Manhattan das perfekte Setting.

Hawks verlieren nach schwachem letzten Viertel

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela verloren ihr Heimspiel gegen die Houston Rockets mit 126:132. Und dies, obschon das Team aus dem Bundesstaat Georgia mit 13 Punkten Vorsprung ins letzte Viertel gegangen war. Den finalen Spielabschnitt gaben die Hawks mit 25:44 Punkten ab. Capela steuerte ein Double-Double bei. Der Genfer warf 12 Punkte und sicherte sich 16 Rebounds. Atlanta weist nach der 2. Niederlage in Folge wieder eine leicht negative Bilanz auf (13 Siege/14 Niederlagen).