Legende: Stellte seinen persönlichen Playoff-Punkterekord ein Jaylen Brown. Keystone/AP/Steven Senne

NBA: Rekordmeister Boston siegt erneut

Die Boston Celtics sind in der NBA-Halbfinalserie gegen die Indiana Pacers 2:0 in Führung gegangen. Sie gewannen ihr zweites Heimspiel 126:110. Mit 40 Punkten war Jaylen Brown der überragende Spieler der Partie. Der 27-jährige Amerikaner hatte bereits im ersten Spiel eine wichtige Rolle gespielt, als er sein Team mit einem Dreipunktewurf in die Verlängerung rettete. Die beiden nächsten Begegnungen finden in Indianapolis statt. Die Pacers werden versuchen, dank ihrer Heimstärke in die Serie zurückzufinden: In ihren bisher sechs Playoff-Heimspielen sind sie noch ungeschlagen.

00:43 Video Coach und Mitspieler adeln Jaylen Brown (engl.) Aus Sport-Clip vom 24.05.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.