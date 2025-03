Legende: Mit vereinten Kräften gestoppt Kyshawn George (rechts) und seine Kollegen halten Denvers Superstar Nikola Jokic in Schach. Reuters/imagn images

NBA: Wizards entzaubern Denver Nuggets

Die Washington Wizards sind in der NBA zum 2. Sieg in Folge gekommen. Das Team aus der Hauptstadt gewann bei den Denver Nuggets 126:123. Die Wizards siegten in einem Spiel, in dem sie gegen Ende des 1. Viertels mit 16 Punkten und Mitte des 4. Abschnitts mit 8 Punkten Differenz im Rückstand gelegen hatten. Für die Entscheidung sorgte Jordan Poole mit einem Drei-Punkte-Wurf 2,1 Sekunden vor Schluss. Der Pass kam von Kyshawn George, der damit einen gelungenen Auftritt abrundete. Der Walliser hatte in seiner persönlichen Bilanz neben 7 Rebounds 19 Punkte stehen. Die Wizards gaben mit Sieg Nummer 15 in Spiel Nummer 66 die rote Laterne in der Gesamtrangliste der Liga an die Utah Jazz ab.

Resultate