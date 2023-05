Legende: Kein Durchkommen LeBron James (r.) und die Los Angeles Lakers verlieren auch Spiel 2 der Halbfinalserie. imago images/USA Today Network

NBA: Lakers verlieren erneut

Die Denver Nuggets haben im zweiten Spiel der Best-of-7-Halbfinalserie gegen die Los Angeles Lakers den zweiten Sieg eingefahren. Das Heimteam gewann 108:103. Nach ausgeglichenem Beginn übernahmen die Gäste zu Beginn des zweiten Viertels die Führung und bauten diese auf zwischenzeitlich elf Punkte aus. Denver blieb jedoch dran und konnte die Partie im letzten Viertel drehen. Dies auch dank dem erneut überragenden Duo Jamal Murray und Nikola Jokic. Der Kanadier und der Serbe kamen gemeinsam auf 60 Punkte (37/23) und 27 Rebounds (10/17). Nach den knappen Heimsiegen tritt der Qualifikationssieger der Western Conference nun zweimal auswärts in Los Angeles an, erstmals in der Nacht auf Sonntag.