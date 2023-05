NBA: Lakers legen gegen Warriors vor

Die LA Lakers haben zum Auftakt in die Viertelfinals auswärts bei Titelverteidiger Golden State 117:112 gewonnen. Nachdem die Warriors die Startphase dominierten, übernahmen die Lakers im 3. Viertel das Kommando. Im letzten Abschnitt stand es noch 112:112. Überragender Mann bei Los Angeles war Anthony «AD» Davis mit 30 Punkten und 23 Rebounds. LeBron James kam auf 22 Punkte und 11 Rebounds. Die New York Knicks setzten sich zuhause mit 111:105 gegen die Miami Heat durch und glichen in der Best-of-7-Serie zum 1:1 aus. Miami musste auf Jimmy Butler verzichten, der angeschlagen pausierte.

NBA: Embiid ist MVP

Joel Embiid ist erstmals zum MVP der NBA gewählt worden. Der Center der Philadelphia 76ers erhielt bei der prestigeträchtigen Wahl 915 Punkte und verwies Nikola Jokic (Denver Nuggets/674) und Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/606) auf die Plätze. Embiid hatte in den vergangenen beiden Jahren den zweiten Platz hinter Jokic belegt. Er steht mit Philadelphia im Viertelfinal der Play-offs. In der Hauptrunde kam der 29-Jährige Kameruner in 66 Spielen auf durchschnittlich 33,1 Punkte, 10,2 Rebounds und 4,2 Assists.

00:55 Video Hier erfährt Embiid von der Wahl zum MVP Aus Sport-Clip vom 03.05.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.