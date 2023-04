Legende: Nicht zu stoppen Die Lakers deklassieren Memphis und entscheiden die Achtelfinal-Serie für sich. Imago Images/Zuma Wire

NBA: L.A. Lakers ziehen mit Gala in die nächste Runde ein

Die Los Angeles Lakers haben den Einzug in die Playoff-Viertelfinals der NBA geschafft. Die Kalifornier deklassierten im 6. Spiel die Memphis Grizzlies, das zweitbeste Team der Qualifikation, zuhause mit 125:85. Die Lakers erarbeiteten sich schnell einen komfortablen Vorsprung, der Viertel für Viertel ausgebaut wurde. Mit 31 Punkten war D'Angelo Russell der überragende Spieler. Damit entschieden die Lakers, die sich über das Play-In für die Playoffs qualifizieren mussten, die Serie mit 4:2 für sich und treffen nun entweder auf die Sacramento Kings oder die Golden State Warriors. Titelverteidiger Golden State verlor das Heimspiel gegen die Kings 99:118, womit die Serie im 7. und letzten Spiel entschieden wird. Es findet in der Nacht auf Montag in Sacramento statt.