Legende: Hat das Nachsehen Atlantas Clint Capela (M.) gegen Bostons Derrick White. Keystone/AP Photo/Michael Dwyer

NBA: Atlanta unterliegt Boston klar

Zum Auftakt der Playoffs in der NBA ist Atlanta mit dem Genfer Clint Capela gegen die Boston Celtics chancenlos geblieben. Die Hawks verloren Spiel 1 der Achtelfinals beim Zweiten der Eastern Conference 99:112. Schon zur Pause lagen die Gäste mit 44:74 zurück. Bis 9 Minuten vor Schluss kam Atlanta zwar bis auf 84:96 heran, eine Wende liessen die Celtics aber nicht mehr zu. Capela spielte während 27 Minuten und totalisierte aus 8 Würfen 12 Punkte. Das 2. Spiel der Best-of-7-Serie findet erneut in Boston statt.

Resultate Übersicht NBA Übersicht NBA

MLS: Shaqiri spielt wieder

Xherdan Shaqiri ist nach seinen muskulären Oberschenkelproblemen erstmals wieder im Einsatz gestanden. Für die Chicago Fire wurde er nach 66 Minuten eingewechselt. Chicago hielt gegen Philadelphia Union mit Shaqiri in den letzten 24 Minuten das 2:2-Unentschieden. Der Basler wurde eingewechselt, nachdem Philadelphia innerhalb von drei Minuten einen 0:2-Rückstand ausgeglichen hatte. Beim Auswärtsspiel in Philadelphia am 11. März hatte sich Shaqiri verletzt. Seither verpasste er nebst den ersten EM-Qualifikationsspielen mit der Schweizer Nati auch vier Meisterschaftspartien der MLS.