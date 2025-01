Legende: Musste als Verlierer vom Parkett Clint Capela. Keystone/AP Photo/Rob Gray

NBA: Starker Capela reicht Hawks nicht

Die Atlanta Hawks haben in der NBA in der Nacht auf Freitag eine Niederlage einstecken müssen. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela verlor bei den Phoenix Suns mit 115:123. Für Atlanta war es die 11. Partie innerhalb von 22 Tagen. Trotz dieses Mammutprogramms zeigte Capela gegen Phoenix keine Ermüdungserscheinungen. Dem Genfer gelang das erste Double-Double in diesem Jahr. Er liess sich zehn Punkte und elf Rebounds notieren.

NHL: Serie von New Jersey gerissen

Die New Jersey Devils haben in der NHL auswärts gegen die New York Rangers 2:3 nach Verlängerung verloren. Trotz der 4. Niederlage aus den letzten 5 Spielen rangiert das Team mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler (alle ohne Skorerpunkt) in der Eastern Conference immer noch in der Spitzengruppe. Den Tampa Bay Lightning gelang ohne den verletzten Janis Moser gegen den Tabellennachbarn Boston Bruins ein 4:1-Sieg.

