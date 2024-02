Legende: Konnte sich behaupten Atlantas Clint Capela (l.) im Zweikampf mit Phoenix-Spieler Jusuf Nurkic. Keystone/EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT

NBA: Atlanta setzt Siegeszug fort

Die Atlanta Hawks haben in der NBA den dritten Sieg in Folge gefeiert. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela bezwang die Phoenix Suns zuhause 129:120. Die Vorentscheidung führten die Hawks gegen Ende des 3. und zu Beginn des 4. Viertels herbei, als sie sich mit 11 Punkten in Folge einen Vorsprung von 9 Zählern erarbeiteten. Capela trug 11 Punkte und 10 Rebounds zum Erfolg bei. Der Genfer Center realisierte damit zum 22. Mal in dieser Saison ein sogenanntes Double-Double. In der Rangliste der Eastern Conference liegt Atlanta weiter auf Platz 10, der gerade noch zur Teilnahme am Play-In-Turnier berechtigen würde.

NHL: Eine Million Dollar für Connor McDavid

Connor McDavid ist um eine Million Dollar reicher. Der Captain der Edmonton Oilers entschied in Toronto im Rahmen des NHL-All-Star-Games den Skills-Wettbewerb für sich. Zur «Fähigkeitsprüfung» mit acht Disziplinen (unter anderem Geschwindigkeit, härtester und präzisester Schuss) traten zwölf Spieler aus der weltbesten Eishockey-Liga an. Der Kanadier McDavid gewann den Wettkampf vor Verteidiger Cale Makar (Colorado) und Auston Matthews (Toronto).